India: gli attacchi terroristici nel caos della pandemia (Di sabato 29 agosto 2020) Alla crescita esponenziale dei contagi si sommano le minacce islamiche, gli scontri etnico-religiosi e le contestazioni al premier Modi. Incapace di garantire la sicurezza economica, sociale e sanitaria del Paese.Non c'è solo dove la disastrosa gestione dell'emergenza pandemica da coronavirus a inchiodare il primo ministro Narendra Modi alle sue responsabilità (mentre scriviamo i contagi ufficiali crescono verso i tre milioni). Non ci sono solo gli indicatori economici a preoccupare, dato il forte aumento della disoccupazione urbana e rurale, che continua a colpire soprattutto i lavoratori migranti, danneggiati dalla restrizione della circolazione delle persone tra regioni e ormai restii a tornare nelle città.Nel Subcontinente, insieme con i contagi aumentano oggi le preoccupazioni per la tenuta della sicurezza ... Leggi su panorama

panorama_it : Alla crescita esponenziale dei contagi si sommano le minacce islamiche, gli scontri etnico-religiosi e le contestaz… - sportface2016 : #COVID19 | Gli ultimi aggiornamenti da #Usa e #India - DBenedectus : Secondo quanto riporta l'Oms nei dati aggiornati al 28 agosto, lo Stato che ha fatto registrare il maggior incremen… - CTag25 : RT @36Antignani: Chiudiamo gli occhi, ancora un po', col sole che ci accaeezza il viso e la musica di @altriSuoni TRAVELIN'LIGHT, INDIA #No… - EMMA_FC_INDIA : RT @diaridicinema: Iniziamo la giornata con la triste notizia della scomparsa dell'attore #ChadwickBoseman a soli 43 anni. È stato reso not… -

Ultime Notizie dalla rete : India gli

Panorama

Trecento tamponi processati, tre nuovi casi di infezione da Sars-Cov2. L’andamento della pandemia in Molise non è ancora allarmante. Ma nel bollettino Asrem di ieri c’è il primo contagio in regione da ...Quando si parla di passaporti, le notizie si accavallano: sono moltissime le informazioni che riguardano questo importantissimo documento di viaggio, che si tratti della prima volta che lo facciamo op ...