Incendio di sterpaglie a Roma, chiuso il GRA (Di sabato 29 agosto 2020) Incendio di sterpaglie a Roma. E’ stato chiuso il Grande Raccordo Anulare per la nube di fumo sollevata. Roma – Maxi Incendio di sterpaglie a Roma nel pomeriggio di sabato 29 agosto 2020. Il rogo è divampato nei pressi di via del Pescaccio con i vigili del fuoco che sono intervenuti per cercare di spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, citate dall’Ansa, la Polizia Stradale ha interrotto la circolazione sul Grande Raccordo Anulare per la presenza di un’alta nube di fumo. Incendio a Roma, traffico bloccato L’Incendio è divampato nei pressi di via del Pescaccio non lontano ... Leggi su newsmondo

