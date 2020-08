Immobile: «Scarpa d’Oro? Non è stato facile. C’è entusiasmo per la Champions» (Di sabato 29 agosto 2020) Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato tra passato e futuro ai microfoni di Lazio Style Channel Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha affrontato vari argomenti durante l’intervista per Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: RITIRO LAZIO – «Il ritiro procede bene, serve sì per allenarsi, ma anche per affinare i rapporti con i nuovi arrivati. Dobbiamo essere bravi a far integrare i due o tre ragazzi che sono arrivati fino adesso, fargli capire come ragioniamo e come giochiamo. La nostra è stata una crescita costante da parte di tutti, giocatori, mister, staff e dirigenza. C’è stato un crescendo col passare del tempo che ci ha visti prima in Europa League e ora in Champions. Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto e allo stesso tempo ci dà ... Leggi su calcionews24

Solo_La_Lazio : ?? Parla Ciro #Immobile ?? 'La nostra è stata una crescita costante da parte di tutti' ??'Gol più emozionante? Col B… - ing_michele : @PaolaDiCaro @JantasOO @fienga Schick....in prestito un anno Salah Alisson Icardi Parli di top player Ma qch squadr… - henhoffman : La mia opinione sul messaggio di #CR7 su instagram: anno prossimo (forse suo ultimo alla #Juve) capocannoniere di… - salomone_l : RT @tempoweb: Birra e champagne in spiaggia, #Immobile festeggia la #ScarpadOro VIDEO #lazio #25agosto - tempoweb : Birra e champagne in spiaggia, #Immobile festeggia la #ScarpadOro VIDEO #lazio #25agosto -