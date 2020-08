Il M5S è finito. Dal Veneto alla Toscana, alle Regionali sarà debacle (Di sabato 29 agosto 2020) Il Movimento 5 Stelle non esiste più. Se non è bastato vederli allearsi prima con Salvini e poi con Renzi e il Pd; se non è bastato vederli dire prima No e poi Sì al Tap, alla Tav, al doppio mandanto, alle rielezioni, agli accordi di palazzo e al poltronismo; se non è bastato vederli dire prima No e poi Sì a questa Europa, all’Euro e al Mes, allora arriveranno le elezioni a confermare la fine di un progetto politico e, per qualcuno, di un sogno. alle porte per il M5S c’è infatti il tracollo delle Regionali, che non coglierà nessuno dei vertici di sorpresa. Semplicemente perché già lo sanno e continueranno a far finta che non sia successo nulla. Ma qualcosa sarà successa eccome. Non è un caso, infatti, che il ... Leggi su ilparagone

