Gigi Hadid racconta la sua malattia:”A 17 anni già avevo i primi sintomi..” (Di sabato 29 agosto 2020) Gigi Hadid è una supermodella statunitense, che ha raggiunto il successo mondiale dopo aver sfilato per Victoria’s Secrets. Presto diventerà mamma e realizzerà il suo sogno di mettere su famiglia. Eppure, molte volte anche prima della gravidanza è apparsa in pubblico molto deperita e stanca. I suoi fan si sono subito preoccupati per lei ipotizzando addirittura, visto il suo lavoro, che stesse seguendo qualche dieta drastica, ma la realtà è molto diversa. Dopo insistenti domande da parte dei follower, Gigi Hadid ha deciso di vuotare il sacco e spiegare il motivo della sua eccessiva stanchezza. Gigi Hadid si confessa:”Ho la sindrome di Hashimoto” Tramite il suo profilo Twitter la bella Gigi Hadid ... Leggi su velvetgossip

