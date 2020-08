Gianni Morandi Live in Arena, lo spettacolo torna su Canale 5 (Di sabato 29 agosto 2020) : canzoni, scaletta, ospiti e streaming Questa sera, sabato 29 agosto 2020, alle ore 21:20 va in onda in replica Gianni Morandi – Live in Arena, un evento musicale televisivo svoltosi presso la prestigiosa Arena di Verona nel 2013 e andato poi in onda in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. Gianni Morandi sul palco è accompagnato dalla band e da 100 giovani musicisti d’orchestra per la prima volta in tutta la sua carriera artistica. Tanti sono gli ospiti che hanno accompagnato Morandi nella serata. L’evento è stato diviso in due serate quando è stato portato su Canale 5, ma questa sera sarà raggruppato in un unico appuntamento. Vediamo quali sono gli ospiti e qual è la ... Leggi su tpi

Raiofficialnews : Quattro squadre con quattro capitani: Gianni Morandi, Raoul Bova, Salmo, @AmorosoOF. #LaPartitaDelCuore – Edizione… - radiosiciliarse : GIANNI MORANDI - Tu sei nel mio presente - DreamOfVenice : RT @jolocktov: N THE STUDIO OF MORANDI WITH @BerengoGardin photo: Gianni Berengo Gardin, In the Atelier of Giorgio Morandi, 1993 @Contrast… - Marco_viscomi : @Stron9erAnnA @faberskj Beh, fosse Gianni Morandi qualche dubbio ce lo avrebbe - musicanotizie : Gianni Morandi all’Arena di Verona con Michele Serra: ecco quando -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Una storia da cantare, Gianni Morandi o I cannoni di Navarone? La tv del 29 agosto BergamoNews.it Tante le star presenti sul palco

E sarà un'edizione speciale anche per i gli artisti presenti sul palco. Il 2 settembre ci saranno: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco ...

Pietro Morandi Tredici, figlio Gianni Morandi/ “Molti figli di…scappano dai padri”

Pietro Morandi è il figlio di Gianni Morandi protagonista dell’evento Gianni Morandi Live in Arena in replica su Canale 5 Pietro Morandi è il figlio di Gianni Morandi, il cantautore italiano protagoni ...

E sarà un'edizione speciale anche per i gli artisti presenti sul palco. Il 2 settembre ci saranno: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco ...Pietro Morandi è il figlio di Gianni Morandi protagonista dell’evento Gianni Morandi Live in Arena in replica su Canale 5 Pietro Morandi è il figlio di Gianni Morandi, il cantautore italiano protagoni ...