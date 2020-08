F3, GP Belgio 2020: ordine di arrivo e classifica aggiornata, vince Zendeli (Di sabato 29 agosto 2020) Doppietta Trident nella gara 1 di Formula 3, che vede sul podio Zandeli sul gradino più alto e Beckmann al terzo posto. Il tedesco dopo la pole position sigillata nelle qualifiche di ieri oggi domina in maniera incontrastata il primo round di F3 sul tracciato di Spa. Tra le due vetture italiane si posiziona il francese Pourchaire che non permette alcun sorpasso, rimanendo costantemente al secondo posto per tutta la corsa. Non bene il tris di Prema che conclude con Piastri e Vesti rispettivamente in quinta e sesta posizione, mentre Sargeant si fa superare prima dal suo compagno di squadra e poi da Caldwell nelle fasi finali della gara, un passo falso che lo costringe a cedere il comando della classifica del campionato a Piastri. Anche quest’oggi abbiamo assistito a diversi colpi di scena: Hughes non riesce a partire per il giro di formazione a causa di ... Leggi su sportface

