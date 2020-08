Elisabetta Gregoraci a proposito di Briatore e dei consigli che gli ha dato: “Il problema sono le notti …” (Di sabato 29 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci, ex compagna di Flavio Briatore e mamma del bambino che hanno avuto, Natan Falco ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha spiegato cosa pensa lei del covid, di come si sta comportando Flavio Briatore e della sua partecipazione al “Grande fratello vip” che la terrà lontana dal figlio per diverso tempo. Elisabetta Gregoraci racconta di come si comporta in tema di covid e di cosa pensa di Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci ha mostato una grande pacatezza ed equilibrio quando ha detto: “Non bisogna sottovalutare niente” e poi, a proposito di cosa è accaduto al Billionaire , di tutti i contagiati e del contagio ... Leggi su baritalianews

