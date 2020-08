Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle mascherine, le orate e Rousseau (Di sabato 29 agosto 2020) “Dutturi, dutturi, havia vista a Binivinta Salvinia pigliai la multa pirchia nun haviva la maschirina?”. Muntilbano: “Havia vista”. C: “E lia chi ni ne pinsa?”. M: “E che n’havia da pinsari: il soggetta è conosciuta alla furza dell’urdina”. C: “Ma lia commo la vidia la cusa, ci richiudana?”. M: “Spiramma di no: io havia i cabasisa cintrifugata”. C: “Ma ci stavano ancura ginta che dicia che il vaccina non sirva a nihila”. M: “Melius il vaccina che la bufale”. C: “Lia dicia? A mia addipinne da se la diva mittiri sulla pittia o in un’insalate”. M: “Ma cusa Catarè?”. C: “La muzzarilla di vaccina o chella de bufale… “. M: “Catarè, vidi che si continue accusia chella Mastilla ti faci la multe macari a ... Leggi su ilnapolista

