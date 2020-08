Depay, addio Lione: “Non vedo il futuro, ma non so se giocherò la prossima stagione qui” (Di sabato 29 agosto 2020) Debutto show per il Lione in Ligue 1, soprattutto per Memphis Depay, autore di tre gol e un assist nel 4-1 contro il Dijon. Una prestazione da incornicare che deve, però, fare i conti con le dichiarazioni dell'olandese al termine della gara. Parole che spaventano la squadra di Garcia e la società francese.Depay: "Non so se giocherò tutta la stagione qui"caption id="attachment 1013953" align="alignnone" width="587" Depay (getty images)/caption"La partita non è stata la mia migliore, ma per essere ad inizio stagione va bene iniziare con tre punti, questa è la cosa importante", ha commentato Depay come riporta Goal.com che poi sul futuro ha sganciato una vera e propria bomba: "Sono davvero felice di aver segnato tre gol ... Leggi su itasportpress

