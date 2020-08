Covid, i docenti «fragili» non vogliono tornare in classe (Di sabato 29 agosto 2020) Negli uffici scolastici stanno arrivando centinaia di lettere ai presidi: sono state scritte dai docenti che chiedono di poter essere esonerati dal servizio perché «lavoratori fragili». In questa definizione rientra chi è affetto da più patologie contemporaneamente, gli immunodepressi, i pazienti oncologici. All’elenco si potrebbero aggiungere anche coloro che hanno più di 55 anni (nel 2019 su 730 mila insegnanti di ruolo, quelli con più di 54 anni erano oltre 300 mila) e per i quali il medico Inail stabilirà la necessità di «sorveglianza sanitaria eccezionale» prevista dalle regole generali di tutela dei lavoratori e da quelle , stabilite durante la pandemia, per proteggere coloro per i quali il contagio da Covid potrebbe avere conseguenze molto gravi e addirittura mortali. Leggi su vanityfair

