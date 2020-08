Civitavecchia. Prima molestano i clienti di un bar, poi aggrediscono con calci e pugni gli agenti: scatta la denuncia e il divieto di ritorno in città (Di sabato 29 agosto 2020) Un uomo ed una donna, entrambi romani e con precedenti di polizia, sono stati denunciati per oltraggio, violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. I fatti In particolare, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia sono intervenuti nei pressi di un bar del centro cittadino per una segnalazione di persone che bivaccavano sul marciapiede molestando, tra l’altro, gli avventori dell’esercizio commerciale. I poliziotti, giunti sul posto, dopo averli invitati ad allontanarsi, hanno chiesto loro di esibire un documento d’identità. Sin da subito, la donna si è mostrata restia a farsi identificare, iniziando anche ad inveire contro i poliziotti con frasi ingiuriose fino a scagliarsi contro di loro con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia Prima Calcio, Civitavecchia: prima uscita rinviata TRC Giornale Furgone in fiamme sulla Roma-Civitavecchia, danneggiato il casello. Passeggeri illesi

Calcio, Civitavecchia: prima uscita rinviata

Prosegue la preparazione per il Civitavecchia, ma salta l’amichevole di domani, la prima stagionale, contro il Santa Marinella. La partita si sarebbe dovuta disputare domani alle 9.30 al Tamagnini. Su ...

