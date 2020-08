Chadwick Boseman: il volto della storia afroamericana (Di sabato 29 agosto 2020) Chadwick Boseman non è stato "solo" T'Challa, l'attore scomparso a soli 43 anni, ha prestato il suo talento ed il suo volto, ad alcuni dei più grandi simboli della cultura afroamericana, unendo impegno civile e settima arte. La scomparsa di Chadwick Boseman, lascia il mondo del cinema ed in particolare la comunità afroamericana, orfane di un grande ambasciatore, di un artista poliedrico, coraggioso, mai banale, capace di calarsi in progetti unici. Chadwick Boseman ha interpretato alcuni tra i personaggi più importanti della storia afroamericana, quella storia fatta di sofferenze, coraggio, mobilitazione e lotta contro il ... Leggi su movieplayer

MarvelNewsIT : Abbiamo il cuore spezzato, i nostri pensieri vanno alla famiglia di Chadwick Boseman. La tua eredità vivrà per semp… - Agenzia_Ansa : Cinema, morto l'attore di Black Panther. Chadwick Boseman era malato di cancro al colon, aveva 42 anni #ANSA - repubblica : E' morto Chadwick Boseman, star di Black Panther, il primo supereroe nero - perchetendenza : 'Lewis': Perché Hamilton ha dedicato la pole position di oggi a Chadwick Boseman - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #chadwickboseman FOTO – Koulibaly omaggia l’attore Chadwick Boseman: “W… -