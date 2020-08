Ai domiciliari, beccato in giro: “Avevo caldo, volevo prendere un po’ d’aria” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non si ferma l’attività di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Forte l’attenzione nel Rione Traiano, dove i carabinieri della compagnia di Bagnoli, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno controllato oltre 170 persone, 42 quelle già note alle forze dell’ordine, e 82 veicoli. Sono 21 le contravvenzioni al cds notificate, molte per guida senza casco e per mancanza di copertura assicurativa. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Lanzetta, 44enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. Era in via Marco Aurelio quando ha notato la pattuglia dei carabinieri ed è fuggito. A motivare la fuga i 16 grammi di cocaina che i carabinieri hanno rinvenuto in dosi, in una cassetta di sicurezza che stringeva tra le mani. Nelle sue tasche ... Leggi su anteprima24

CAGLIARILIVEAPP : Evaso dagli arresti domiciliari a Oristano, beccato durante una rissa a Cagliari. Arrestato 29enne senegalese - TeleradioNews : I carabinieri della Stazione di Casal di Principe (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di… -

Ultime Notizie dalla rete : domiciliari beccato Evade dei domiciliari e gira in auto: beccato CataniaToday Due in manette a Sant’Eusebio per spaccio di droga

Due arresti a Sant’Eusebio, dopo un servizio coordinato disposto dal Comando Interregionale Pastrengo, militari dipendenti stazioni e Nor, congiuntamente al Nucleo Cinofili di Casatenovo.Un italiano, ...

La ladra vien di notte, ma la becca la Polizia e la denuncia, rubava di tutto

Personale del Commissariato di Città di Castello, al seguito del dirigente Michele Santoro, a seguito di numerosi furti avvenuti all’interno dell’ospedale cittadino ha effettuato una attività d’indagi ...

Due arresti a Sant’Eusebio, dopo un servizio coordinato disposto dal Comando Interregionale Pastrengo, militari dipendenti stazioni e Nor, congiuntamente al Nucleo Cinofili di Casatenovo.Un italiano, ...Personale del Commissariato di Città di Castello, al seguito del dirigente Michele Santoro, a seguito di numerosi furti avvenuti all’interno dell’ospedale cittadino ha effettuato una attività d’indagi ...