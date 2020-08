“A bordo in 219, non resistiamo più”, e l’Italia soccorre la nave di Banksy (Di sabato 29 agosto 2020) La Guardia Costiera recupera 49 migranti, anche un morto sulla Louise Michel. Le Ong: «Malta ci ha negato l’aiuto» Leggi su lastampa

MariangelaErcu4 : RT @anari56: La nave ONG Louise Michel verso Lampedusa con 219 clandestini a bordo. La capitana Pia Klemp: questa è lotta antifascista. Ci… - lamarypopp : RT @anari56: La nave ONG Louise Michel verso Lampedusa con 219 clandestini a bordo. La capitana Pia Klemp: questa è lotta antifascista. Ci… - 57Davide : RT @LaStampa: “A bordo in 219, non resistiamo più”, e l’Italia soccorre la nave di Banksy - messveneto : “A bordo in 219, non resistiamo più”, e l’Italia soccorre la nave di Banksy - MicheleFaioli : RT @LaStampa: “A bordo in 219, non resistiamo più”, e l’Italia soccorre la nave di Banksy -