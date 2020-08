Vieira prova a convincere Messi: “Vieni al Nizza, migliorerebbe la tua vita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il caso del possibile divorzio tra Leo Messi e il Barcellona ha ormai infiammato la fantasia di tutti, tifosi e addetti ai lavori. E inevitabilmente anche i vari direttori sportivi e allenatori sono coinvolti. C'è chi prova a prenderla con ironia, come capitato a Patrick Vieira. L'ex Arsenal e Inter ha replicato a modo suo in conferenza stampa a chi gli chiedeva se avrebbe visto bene Messi al Nizza: "Dopo il Barcellona, ​sarebbe una naturale progressione per lui... in termini di qualità della vita". Chissà cosa ne penserà il buon Leo... Vieira prova a convincere Messi: “Vieni al Nizza, migliorerebbe la tua vita” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

krenke_thamy10 : @m_duda_vieira @BrendaBGP Tirando 0,5 na prova hahahah - ItaSportPress : Vieira prova a convincere Messi: 'Vieni al Nizza, migliorerebbe la tua vita' - - zazoomblog : Messi al Nizza Vieira ci prova? “Qui sarebbe miglioramento della sua qualità di vita…” - #Messi #Nizza #Vieira… - ItaSportPress : Messi al Nizza, Vieira ci prova? 'Qui sarebbe miglioramento della sua qualità di vita...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Vieira prova Messi al Nizza, Vieira ci prova? “Qui sarebbe miglioramento della sua qualità di vita…” ItaSportPress Messi al Nizza, Vieira ci prova? “Qui sarebbe miglioramento della sua qualità di vita…”

Dove andrà a giocare Lionel Messi? Il rebus sul futuro dell’argentino accompagna proprio tutto il mondo del calcio. Dalla Spagna, all’Italia, passando per l’Inghilterra e la Francia. Proprio in Ligue ...

Ligue 1: Monaco fermato sul pari, rimonta vincente per il Nizza

Domenica ricca di gol in Ligue 1, in controtendenza con quanto accaduto venerdì e sabato. Il Monaco rischia grosso contro il Reims: ospiti avanti con Dia e Touré, Disasi e Badiashile rimontano per il ...

Dove andrà a giocare Lionel Messi? Il rebus sul futuro dell’argentino accompagna proprio tutto il mondo del calcio. Dalla Spagna, all’Italia, passando per l’Inghilterra e la Francia. Proprio in Ligue ...Domenica ricca di gol in Ligue 1, in controtendenza con quanto accaduto venerdì e sabato. Il Monaco rischia grosso contro il Reims: ospiti avanti con Dia e Touré, Disasi e Badiashile rimontano per il ...