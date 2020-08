Vandali in azione a Roma. In pochi giorni bruciate le aule di due scuole al Trullo. Raggi: “Non ci faremo intimidire” (Di venerdì 28 agosto 2020) “E’ inaccettabile che le scuole della nostra città vengano Vandalizzate e incendiate da alcuni vigliacchi che disprezzano i beni comuni e gli spazi destinati ai nostri bambini. Due episodi in pochi giorni si sono verificati nel quartiere del Trullo, nella periferia sud di Roma. Ovviamente sono già partite le operazioni per risalire ai responsabili che saranno denunciati e assicurati alla giustizia”. E’ quanto scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “La scorsa notte – ha aggiunto la sindaca – alcuni Vandali hanno dato fuoco a due aule della scuola dell’infanzia ‘La torta in cielo di Gianni Rodari’. Le aule colpite ... Leggi su lanotiziagiornale

rietin_vetrina : SEI TU IL REPORTER – Scarsa illuminazione all’ingresso del Guidobaldi e nella notte vandali in azione - BuonoClaudio : Vandali in azione a Satriano di Lucania. Danneggiata la “Casa dell’Acqua” - ScrivoLibero : #Canicattì, #vandali in azione: danneggiate #auto in sosta - - Quot_Molise : Vandali in azione alla pineta di Campomarino Lido | - BrunaDiBerardin : @dariofrance @MelloneEmilio @_MiBACT @UNESCO Cerveteri - Vandali in azione durante la notte nel centro storico… -

Ultime Notizie dalla rete : Vandali azione Vandali in azione, l’appello "Ragazzi, costituitevi" il Resto del Carlino Tollegno, fiamme da un'auto a metano, ipotesi dolo. Indagano i Carabinieri

Auto in fiamme nel parcheggio del campo sportivo di Tollegno ieri sera poco dopo le 23,30. Alcuni residenti hanno sentito due forti boati poi il silenzio rotto dalle sirene dei Vigili del Fuoco. Immed ...

Latina, vandali devastano la scuola dell’infanzia “Manzi”

Vandali in azione nella notte all’interno della scuola dell’infanzia “Manzi”, in viale XVIII dicembre a Latina. Approfittando del buio, qualcuno di notte è penetrato nella scuola danneggiando gravemen ...

Auto in fiamme nel parcheggio del campo sportivo di Tollegno ieri sera poco dopo le 23,30. Alcuni residenti hanno sentito due forti boati poi il silenzio rotto dalle sirene dei Vigili del Fuoco. Immed ...Vandali in azione nella notte all’interno della scuola dell’infanzia “Manzi”, in viale XVIII dicembre a Latina. Approfittando del buio, qualcuno di notte è penetrato nella scuola danneggiando gravemen ...