Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma si è fatta il lifting e ha litigato con Nicola (Di venerdì 28 agosto 2020) Giovedì 27 agosto 2020, si è svolta la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni sono state pubblicate dal sito Vicolo delle News.In uno studio rinnovato, con il ritorno del pubblico posizionato dietro i troni e gli opinionisti e dietro la conduttrice, i protagonisti della prima registrazione hanno riguardato sia il Trono Classico che il Trono Over.Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma si è fatta il lifting e ha litigato con Nicola 28 agosto 2020 01:47. Leggi su blogo

