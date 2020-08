Ultime Notizie Roma del 28-08-2020 ore 07:10 (Di venerdì 28 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 28 agosto Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio Donald Trump accetta la nomination per la casa bianca e conclude la convention repubblicana biden ha detto se letto tra colui che distruggerà la grandezza dell’America dovete decidere tra il sogno americano l’agenda poi ricorda quanto fatto nel corso del suo mandato nel giardino della casa bianca e 1500 tutti seduti ma senza distanziamento pochissime le mascherine biden annunci e ritorno ai comizi attacca il problema è che siamo nell’America di Donald Trump il basket NBA torna in campo Michael Jordan ha fatto da mediatore aumentano i contagi da covid in Italia sono 1411 quelli registrati nelle Ultime 24 ore sono cinque i morti in calo rispetto ai 13 del precedente dato i tamponi sono stati 94024 nessuna ragione ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - fanpage : Record di contagi in Francia: quasi 5.500 positivi in 24 ore, livello mai raggiunto da aprile - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi in Italia: 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24… - Minutza2 : RT @fanpage: Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: indice Rt a 0.75, età media contagiati è 29 anni - PulitiElena : RT @fanpage: Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: indice Rt a 0.75, età media contagiati è 29 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: aumentano i contagi, 1.411 casi nelle ultime 24 ore Fanpage.it Valle dei Tempi, recital e musica con alba dedicata a Iliade

Un lungo weekend di spettacoli animera’ la Valle dei Templi. Dal recital impegnato sulla tutela dell’ambiente di Alessandro Ienzi, alla tromba potente di Fabrizio Bosso fino alle incursioni nel mondo ...

E-cig: ci sono rischi per la salute?

Negli ultimi anni molti paesi hanno deciso di adottare le sigarette elettroniche come strumento utile per la lotta al fumo Negli ultimi anni molti paesi hanno deciso di adottare le sigarette elettroni ...

Un lungo weekend di spettacoli animera’ la Valle dei Templi. Dal recital impegnato sulla tutela dell’ambiente di Alessandro Ienzi, alla tromba potente di Fabrizio Bosso fino alle incursioni nel mondo ...Negli ultimi anni molti paesi hanno deciso di adottare le sigarette elettroniche come strumento utile per la lotta al fumo Negli ultimi anni molti paesi hanno deciso di adottare le sigarette elettroni ...