Ufficiale: Onisa dal Torino in prestito alla Cavese (Di venerdì 28 agosto 2020) Mihael Onisa in prestito alla Cavese dal Torino, come annunciato dal sito campano. “La Cavese 1919 annuncia di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Mihael Onişa. Arriva in blufoncé con la formula del prestito annuale dal Torino F.C. con contratto che scadrà il 30 giugno 2021”. Foto: Sito Ufficiale Cavese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

