Turchia, Ebru Timtik morta dopo sciopero della fame: voleva un processo (Di venerdì 28 agosto 2020) L’avocatessa Ebru Timtik è morta in Turchia a seguito di quasi un anno di sciopero della fame: chiedeva solo un giusto processo Non ce l’ha fatta Ebru Timtik a vincere la sua battaglia contro il governo turco. L’avvocatessa era stata condannata a 13 anni di carcere in Turchia dopo essere stata accusata di avere legami son il Dhkp-C, ovvero un gruppo terroristico di estrema sinistra. Lei dopo essere stata condannata chiedeva solamente di avere un regolare processo, cosa che le è stata negata. Così l’avvocatessa ha deciso di intraprendere uno sciopero della ... Leggi su bloglive

GioMelandri : Morta dopo 237 giorni di sciopero della fame in carcere l'avvocata Ebru Timtik, paladina dei diritti umani in Turch… - RadioRadicale : #Turchia: è morta ieri l'avvocatesssa #EbruTimtik dopo 238 giorni di sciopero della fame. Chiedeva solo un proces… - micioalato : RT @BaobabExp: #Turchia -#EbruTimtik, avvocato per i diritti umani, è morta dopo 238 giorni di digiuno: condannata a 13 anni di carcere gra… - lilianaalto : RT @MarcelloVitale3: Morta dopo 237 giorni di sciopero della fame in carcere l'avvocata Ebru Timtik, paladina dei diritti umani in Turchia… - ROBERTOSV8 : RT @merlinoontheweb: In questo mondo incredibile c'è chi smette di nutrirsi e muore dopo 238 giorni, in carcere in Turchia, per difendere l… -