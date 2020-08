Spellbreak è il nuovo battle royale a tema magico che ha una data di uscita su PC e console (Di venerdì 28 agosto 2020) Durante la Gamescom nella serata di ieri è stata annunciata la data di uscita di Spellbreak, nuovo battle royale che arriverà su PC e console a partire dal 3 settembre.Spellbreak è un nuovo gioco di ruolo battle royale con epici combattimenti magici. Sarete in grado di creare combinazioni di incantesimi spettacolari e assemblare costruzioni strategiche nella vostra ricerca per sopravvivere ai nemici. Al posto di armi come nei battle royale più famosi, in questo padroneggerete l'arte della magia.Al momento del lancio il gioco supporterà le funzionalità di cross-play, cross-progression e cross-party. Il gioco arriverà su PC ... Leggi su eurogamer

