Si è svegliato lo studente precipitato dal settimo piano a Roma, dopo una spaghettata con gli amici (Di venerdì 28 agosto 2020) Si è svegliato il giovane studente fuorisede di medicina Alessandro Patrizio Cornelini precipitato dal settimo piano di un palazzo di Roma, nel quartiere Africano della Capitale, dopo una spaghettata con gli amici. Le sue condizioni sono ancora molto gravi, ed è monitorato costantemente dai medici dell’ospedale San Giovanni, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la madre lo ha visto ieri pomeriggio nel reparto di rianimazioneNon avrebbe infatti lesioni alla testa, nè alla colonna vertebrale, ma fratture su tutto il corpo. La situazione viene monitorata di continuo dai medici della Terapia intensiva, anche per scongiurare il ... Leggi su huffingtonpost

Si è svegliato Alessandro Patrizio Cornelini, il giovane studente fuori sede di 27 anni precipitato dal settimo piano della sua abitazione in zona Viale Libia, mercoledì 26 agosto intorno alle 5:30. U ...Alessandro, il giovane studente di medicina precipitato dal settimo piano di un palazzo in via Scandriglia a Roma, si è svegliato. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la madre del 27en ...