Serena Garitta, che fine ha fatto la simpatica vincitrice del GF 4? (Di venerdì 28 agosto 2020) Questo articolo . Serena Garitta è l’ex vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, ma che fine ha fatto? Sembra non sia sparita dal piccolo schermo. Amatissima dal pubblico per la sua esplosiva simpatia, Serena dopo la vittoria non è sparita dalla televisione. Nasce a Genova, classe ’78, ed è istruttrice di fitness in una palestra, finché non … Leggi su youmovies

GossipItalia3 : Serena Garitta, furore per il calendario tipo ‘Max’, backstage esclusivo: «Gran pezzo di donna» #gossipitalianews - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Cosa avranno combinato insieme Cristina e Serena nella #cabinarossa di #Pomeriggio5? #rewind -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Garitta Serena Garitta | la bellezza che sorprende | ‘Che fisico mozzafiato’ FOTO Yeslife Grande Fratello, Serena Garitta magica dea: seno esplosivo a vista FOTO

Particolarmente seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Serena Garitta ha di recente pubblicato uno scatto su Instagram in grado di mettere in risalto le sue forme. Un post che non è passa ...

Serena Garitta, furore per il calendario tipo ‘Max’, backstage esclusivo: «Gran pezzo di donna»

Seducente e ironica, ammiccante senza crederci troppo ma non per questo meno convincente: Serena Garitta regala oggi ai followers un backstage davvero intrigante. Il calendario è quello di Max, o megl ...

Particolarmente seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Serena Garitta ha di recente pubblicato uno scatto su Instagram in grado di mettere in risalto le sue forme. Un post che non è passa ...Seducente e ironica, ammiccante senza crederci troppo ma non per questo meno convincente: Serena Garitta regala oggi ai followers un backstage davvero intrigante. Il calendario è quello di Max, o megl ...