Scuola, la riapertura è un rebus. Boccia: «A settembre ripartiremo in sicurezza». Arrivano i primi banchi nelle ex zone rosse (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)Giorni difficili per Francesco Boccia, ministro agli Affari Regionali. Che però non perde l’ottimismo: «Sono sicuro che a settembre partiremo in sicurezza», ha detto a seguito dell’approvazione, da parte della Conferenza unificata, del documento dell’Istituto superiore di Sanità sulla gestione dei casi da Coronavirus. E mentre tra le Regioni si fa largo sempre di più l’ipotesi dello slittamento della data d’inizio, anche ministro della Salute Roberto Speranza insiste sulla sicurezza delle riaperture. «Abbiamo appena approvato all’unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Coronavirus ... Leggi su open.online

Mascherine in classe, distanziamento, soprattutto trasporto degli studenti: sono i nodi, stretti, che Governo e Regioni stanno provando a sciogliere in vista della imminente riapertura delle scuole.

Milano, 28 agosto 2020 - Il conto alla rovescia è partito: l'inizio del nuovo anno scoalstico si fa sempre più imminente, ma Milano non si sta facendo trovare impreparata. Sulla scuola "siamo partiti ...

