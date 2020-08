Scuola, Boccia: “Tamponi a tutti. Quando c'è un contagio si interviene subito. Garantiamo sforzo immane” (Di venerdì 28 agosto 2020) Lo ha detto a fine Conferenza Unificata il ministro degli Affari regionali che ha approvato il documento elaborato dall'Iss sulla gestione di casi di contagio negli istituti scolastici Leggi su ilsecoloxix

MediasetTgcom24 : Scuola, Boccia: tamponi a tutti, garantiamo sforzo immane #scuola - Bt40021531 : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, per il ministro #Boccia 'sicurezza significa interventi immediati di Asl, medici e infermieri. Tamponi per tutti… - saraosalvatore : Azzolina Speranza De Micheli e Boccia, quattro mediocri ministri potranno mai trovare una soluzione decente per la scuola? A voi la risposta - Trmtv : Coronavirus, Boccia a Taranto: “A scuola tamponi per tutti, la priorità è la sicurezza” - Agenzia_Ansa : #Scuola, per il ministro #Boccia 'sicurezza significa interventi immediati di Asl, medici e infermieri. Tamponi per… -