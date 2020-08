Sassoli “A settembre nuovo patto europeo su migrazioni e asilo” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il 23 settembre la Commissione europea presenterà il nuovo patto su immigrazione e asilo. “Ci aspettiamo un cambio di passo e il Parlamento europeo è già al lavoro: vuol dire che le istituzioni europee si stanno ponendo il problema, anche se i Governi diranno di no, le istituzioni europee stanno dicendo di sì”, ha affermato il presidente del Parlamento europeo ad Assisi, intervenendo alla Scuola politica della Rosa Bianca sul tema del Mediterraneo.Per Sassoli una politica comune sull’immigrazione e sull’asilo è nell’interesse di tutti: “Con la pandemia abbiamo capito quanto non siamo autosufficienti, quanto i nostri Paesi dell’Unione non avrebbero possibilità di sviluppare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Sassoli “A settembre nuovo patto europeo su migrazioni e asilo” - Italpress : Sassoli “A settembre nuovo patto europeo su migrazioni e asilo” -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli settembre Sassoli “A settembre nuovo patto europeo su migrazioni e asilo” La Voce di Mantova Sassoli "A settembre nuovo patto europeo su migrazioni e asilo"

ROMA (ITALPRESS) - Il 23 settembre la Commissione europea presenterá il nuovo patto su immigrazione e asilo. "Ci aspettiamo un cambio di passo e il Parlamento europeo é giá al lavoro: vuol dire che le ...

Parlamento UE: agenda lavori 31 agosto - 6 settembre

Nuovo bilancio europeo, presidenza tedesca, tutela dei diritti umani ed ultimi aggiornamenti sull'emergenza sanitaria Covid-19. Sono questi alcuni dei temi che saranno al centro dei lavori del Parlame ...

ROMA (ITALPRESS) - Il 23 settembre la Commissione europea presenterá il nuovo patto su immigrazione e asilo. "Ci aspettiamo un cambio di passo e il Parlamento europeo é giá al lavoro: vuol dire che le ...Nuovo bilancio europeo, presidenza tedesca, tutela dei diritti umani ed ultimi aggiornamenti sull'emergenza sanitaria Covid-19. Sono questi alcuni dei temi che saranno al centro dei lavori del Parlame ...