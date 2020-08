Sardegna: ponte aereo e navale per il rientro dei turisti positivi al coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) La Protezione civile sta predisponendo un piano di rientro a casa, utilizzando navi o aerei dedicati, per le decine di turisti e lavoratori che sono risultati positivi al covid-19 dopo avere eseguito il tampone rinofaringeo Leggi su firenzepost

