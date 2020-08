Russell Crowe e Stephan James protagonisti di American Son (Di venerdì 28 agosto 2020) Il thriller American Son, ispirato al film francese A Prophet, avrà come protagonisti gli attori Russell Crowe e Stephan James. Stephan James e Russell Crowe saranno i protagonisti del film American Son, un progetto ispirato al film francese A Prophet. Il lungometraggio verrà realizzato da Paramount e a scrivere la sceneggiatura sarà lo scrittore Dennis Lehane, autore di successi come Mystic River. American Son sarà diretto da Andrew "Rapman" Onwubolu, che ha ottenuto l'incarico attirando l'attenzione dei vertici di Paramount grazie a Blue Story. Al centro della storia ci sarà un uomo (Stephan James) ... Leggi su movieplayer

