Roma, anche Bruno Peres positivo al Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) Terzo giocatore positivo al Covid in casa Roma. Dopo Mirante e Carles Perez, oggi anche Bruno Peres ha annunciato di essere stato contagiato e di essere asintomatico. Lo ha scritto in un post pubblicato su Instagram in cui rassicura tutti sul suo stato di salute. Per ora resterà in isolamento. Visualizza questo post su Instagram Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma! Un post condiviso da ... Leggi su ilnapolista

