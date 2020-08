Renzi, pressing con ricatto a Conte: “Attivi il Mes, o arriva Draghi…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Matteo Renzi torna in pressing su Conte e sul governo per prendere il Mes. Non si è mai nascosto dietro a un dito e dal primo giorno si batte per il bene di Bruxelles. Dopo un breve silenzio dovuto alle vacanze ferragostane, l’ex premier riprende il suo attacco, e lo fa buttando sul tavolo di gioco anche la carta del ricatto. Mettere nello stesso intervento il Mes e il nome di Mario Draghi, equivale a mandare a Conte un messaggio forte e chiaro: o lo attivi tu, o cambiamo presidente del consiglio e ci mettiamo Draghi che è già in rampa di lancio. Per Renzi, infatti, “non chiedere il Mes è un suicidio per un Paese indebitato”. In un’intervista a La Repubblica, l’ex premier va in pressing su Giuseppe ... Leggi su ilparagone

