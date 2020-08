Referendum, Prodi: ecco perché voterò ?no? al taglio dei parlamentari (Di venerdì 28 agosto 2020) Sto in questi giorni cercando di capire perché ogni persona con cui mi trovo a parlare mostra un crescente disorientamento nei confronti del Referendum per il quale siamo chiamati a votare nel... Leggi su ilmessaggero

HuffPostItalia : Romano Prodi: 'Il numero dei parlamentari è eccessivo, ma ecco perché voterò no al referendum' - repubblica : Referendum, Prodi: 'Ecco perché voto no. Il numero dei Parlamentari non è il vero problema' - bendellavedova : #IOVOTONO Importante #No a #Referendum da parte di Romano #Prodi, ragionato ma netto. @Piu_Europa unico partito se… - gug20094 : RT @SkyTG24: Romano Prodi: ecco perché voterò no al referendum per il taglio dei parlamentari - alian_maria : RT @Arturo_Parisi: Referendum, Prodi: 'Ecco perché voto no. Il numero dei Parlamentari non è il vero problema' -