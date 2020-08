Ossiuri: scopri come eliminarli in modo naturale e fai da te (Di venerdì 28 agosto 2020) . Gli Ossiuri sono dei vermi parassiti bianchi grandi pochi millimetri che si insediano nell’intestino degli esseri umani, sopratutto nei bambini, che possono venire a contatto con questi vermi giocando all’aperto. Di notte gli Ossiuri passano dall’intestino crasso alla zona anale per deporre le uova, creando in quella sede un forte prurito. Le uova in poche ore raggiungono l’intestino tenue, dove si schiudono facendo fuoriuscire larve che a loro volta migrano nell’intestino crasso e poi aderiscono alla mucosa intestinale, diventando adulte in poche settimane. Buona parte dei vermi adulti si insedia nel cieco, ma le femmine gravide di notte migrano nella zona perianale per depositarci le uova. Queste si possono vedere nelle pliche perianali, mentre il verme lo si può distinguere con facilità nelle feci. Una ... Leggi su pianetadonne.blog

