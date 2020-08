Nelle ultime 24 ore 1.462 contagi e 9 decessi. Record di tamponi effettuati: Oltre 97mila in un giorno. In aumento i ricoveri (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono 1.462 i nuovi casi di contagio individuati Nelle ultime 24 ore in Italia. Una cinquantina in più rispetto alla giornata di ieri, quando l’aumento era stato di 1.411 casi. Sale a 23.035 (+1.103 rispetto a ieri) il totale delle persone attualmente positive. Sono, invece, i 9 decessi avvenuti Nelle ultime 24 ore che portano il totale a 35.472 vittime. Il numero delle persone dimesse o guarite, secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del ministero della Salute, aumenta di 348 unità, arrivando a 206.902 persone. Sono 74 i ricoverati in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri), 1.178 i ricoverati con sintomi (+47) e 21.783 quelli in isolamento domiciliare (+1.049). I tamponi effettuati Nelle ... Leggi su lanotiziagiornale

romeoagresti : Alla #Juve nelle ultime ore è stato proposto #Suarez. È un’opzione che va monitorata, in quanto nitida opportunità… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.462 nuovi casi con 97mila tamponi, 9 morti nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - 811Proudman : RT @LaNotiziaTweet: Nelle ultime 24 ore 1.462 #contagi e 9 decessi. Record di tamponi effettuati: Oltre 97mila in un giorno. In aumento i r… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore. Nove… -