LIVE – F1, GP Belgio Spa 2020: le prove libere 1 (DIRETTA) (Di venerdì 28 agosto 2020) Tutto pronto al circuito di Spa-Francorchamps per la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Alle ore 11:00 di venerdì 28 agosto semaforo verde in pit-lane per le FP1 che daranno il via alla settima fatica di questo Mondiale anomalo. Primi 90 minuti a disposizione di team e piloti per testare le monoposto e le novità portate dopo la pausa di stop regalata dal calendario. Le prove libere 1 del GP del Belgio le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la classifica tempi e i consueti approfondimenti. Segui il LIVE delle prove libere 1 ... Leggi su sportface

