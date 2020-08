Inter Vidal, il cileno può liberarsi gratis dal Barcellona (Di venerdì 28 agosto 2020) Inter Vidal, il cileno può liberarsi gratis dal Barcellona. Pronto un biennale da 6 milioni, può ritrovare mister Conte Finalmente Arturo Vidal. Dopo aver inseguito il cileno nel mercato di gennaio, Antonio Conte ha finalmente la possibilità di prendere a zero il centrocampista del Barcellona, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Al momento il giocatore sta trattando con i blaugrana per i 9 milioni netti che dovrebbe prendere fino al 2021. Poi penserà all’Inter, in nerazzurro lo aspetta un biennale con opzione da 6 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

