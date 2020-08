Il Tempo - ADL sceso in campo per Milik alla Roma: svolta grazie all'inserimento di Riccardi (Di venerdì 28 agosto 2020) Napoli, Roma e Juventus al lavoro per una maxi-trattativa che muoverebbe diversi giocatori. Principali protagonisti Arek Milik ed Edin Dzeko, oltre a Cengiz Under che nei piani del Napoli prenderebbe il posto di Callejon. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Tempo ADL Il Tempo - ADL sceso in campo per Milik alla Roma: svolta grazie all'inserimento di Riccardi Tutto Napoli PRIMA PAGINA - CdS e le parole di ADL: "Girano avvoltoi sul mio Napoli"

Dall’altra parte la Juve vorrebbe prendere il centravanti polacco secondo il valore iscritto a bilancio (non più di 10 milioni), altrimenti aspetterà il prossimo anno per prenderlo a parametro zero. A ...

SKY - Raiola, pranzo semplice con ADL. Incontra Manolas e Lozano che non vede da tempo

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha parlato dell'arrivo di Raiola nel ritiro del Napoli in quel di Castel di Sangro. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale ...

