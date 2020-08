Il primo teaser della serie Romulus (Di venerdì 28 agosto 2020) “Dal caos sorgerà un impero”: è la promessa che emerge dal breve e concitato primo teaser di Romulus, ambiziosa serie originale Sky prodotta con Cattleya e Groenlandia. La serie tv è creata da Matteo Rovere, il regista che torna a mettere in scena un mondo primitivo e brutale già visto nel suo Il primo re, in una vicenda ambientata ancora una volta nell’epoca precedente alla fondazione dell’antica Roma. E proprio ai giovani protagonisti che segneranno la storia oltre al mito sono dedicate queste immagini: Yemos, la vestale Ilia e Wiros, interpretati rispettivamente da Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, sto tre ragazzi cresciuti in un mondo arcaico e violento, dove l’uomo deve confrontarsi costantemente ... Leggi su wired

