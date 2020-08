Hamilton sul caso Blake: “Chiediamo giustizia” (Di venerdì 28 agosto 2020) caso Blake, Lewis Hamilton: “Incredibile quello che sta succedendo negli Usa”. Poi su Instagram: “Il silenzio non è un’opzione, chiediamo giustizia”. Dopo essersi esposto durante le manifestazioni legate alla morte di Floyd, Lewis Hamilton scende in pista anche in occasione del caso Blake esprimendo solidarietà nei confronti dei giocatori di NBA che hanno deciso di paralizzare la competizione in seguito alla notizia del ferimento del giovane afroamericano, colpito alla schiena da un agente di polizia che ha aperto il fuoco da distanza ravvicinata. Monza 07/09/2019 – qualifiche F1 / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Lewis Hamiltoncaso Blake, Hamilton: ... Leggi su newsmondo

sportli26181512 : F1, Wolff: 'Hamilton, rinnovo vicino con Mercedes. Parleremo davanti a una pizza'. VIDEO: Definisce il Patto della… - SNAI_Official : Sarà il maltempo a rallentare la corsa di Hamilton sul circuito di Spa? Oppure il pilota inglese manterrà il distac… - KHANNOONIENSIN6 : RT @diegocatalano77: Wolff ai microfoni di @mara_sangiorgio glissa su contratto #Hamilton e sul suo futuro nel team. Fa il democristiano su… - Imthebestfan44 : RT @diegocatalano77: Wolff ai microfoni di @mara_sangiorgio glissa su contratto #Hamilton e sul suo futuro nel team. Fa il democristiano su… - diegocatalano77 : Wolff ai microfoni di @mara_sangiorgio glissa su contratto #Hamilton e sul suo futuro nel team. Fa il democristiano… -