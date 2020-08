Gp Belgio: Verstappen vola nelle seconde libere, Ferrari indietro (Di venerdì 28 agosto 2020) SPA - Max Verstappen centra il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, sul circuito di Spa, davanti a Daniel Ricciardo e al campione del mondo Lewis Hamilton. ... Leggi su corrieredellosport

Ribaltone nella classifica del secondo turno libero del GP del Belgio. Il dominio Mercedes, questo pomeriggio non si è visto e bisognerà capire se Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno viaggiato di c ...Ma quanto sono buie e fredde le Ardenne per la Ferrari. In Belgio la Ferrari ha vinto le ultime due edizioni della gara (nel 2018 con Sebastian Vettel e l’anno scorso con Charles Leclerc), adesso la R ...