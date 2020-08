Giro di vite alla movida zurighese (Di venerdì 28 agosto 2020) L'associazione di categoria consiglia di evitare «le feste con oltre 100 persone in discoteche o club». Leggi su media.tio.ch

ZURIGO - «Evitate le feste con oltre cento persone». L'associazione di categoria della movida zurighese - la Bar und Clubkommission Zürich (BCKZ) - ha fatto dietrofront, accettando di stringere le vit ...

Si scrive Mes, si legge rimpasto

Giuseppe Conte non ha preso bene le parole di Matteo Renzi. Non quelle sulla libertà di coscienza per il referendum, che vede il Sì ancora in testa, né quelle sulla legge elettorale, che considera tat ...

ZURIGO - «Evitate le feste con oltre cento persone». L'associazione di categoria della movida zurighese - la Bar und Clubkommission Zürich (BCKZ) - ha fatto dietrofront, accettando di stringere le vit ...