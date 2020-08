Formula 1 – Vettel spiega il venerdì difficile a Spa: “abbiamo provato molte cose, ma…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Un venerdì disastroso a Spa per la Ferrari: Leclerc e Vettel non sono riusciti a far meglio, rispettivamente del 12° e 15° tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio. “E’ stata una giornata molto complicata nella quale ho trovato molte difficoltà alla guida. E’ ovvio che il risultato finale non ci soddisfi perché non siamo dove vorremmo essere. Stiamo ancora cercando il corretto assetto per la vettura e stiamo valutando differenti opzioni. Abbiamo provato molte cose, poi abbiamo fatto un reset e provato altre soluzioni cercando qualcosa di differente”, ha dichiarato Vettel al termine delle prove libere. “Sono sicuro che domani andrà un po’ meglio anche se non sono certo delle ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Top-4 in 136 millesimi a Spa ? (?? #FP1) @ScuderiaFerrari indietro sia con Vettel sia con Leclerc I risultati ?… - SkySportF1 : .@Charles_Leclerc e #Vettel spiegano Spa alla vigilia del #BelgianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1: #Giovinazzi non è sorpreso di essere davanti a #Vettel e a #Leclerc al termine delle libere del #BelgianGP #Ferrar… - FormulaPassion : #F1: #Giovinazzi non è sorpreso di essere davanti a #Vettel e a #Leclerc al termine delle libere del #BelgianGP… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Disastro #Ferrari in Belgio ? #Verstappen il più veloce, malissimo #Leclerc e #Vettel ?? #F1 | #BelgianGP -