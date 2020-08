Fmi: accordo con Ecuador per prestito di 6,5 mld dollari (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma 28 ago. (Adnkronos) - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato un accordo per un prestito di 6,5 miliardi di euro con l'Eucador. L'accordo sarà sottoposto al board del Fmi e permetterà di sostenere le politiche economiche e aiutare la popolazione a superare la crisi attuale. Ad annunciarlo è il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva. Leggi su liberoquotidiano

Roma 28 ago. (Adnkronos) - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato un accordo per un prestito di 6,5 miliardi di euro con l'Eucador. L'accordo sarà sottoposto al board del Fmi e permette ...

Argentina: ristrutturazione del debito, Fmi conferma avvio negoziati su nuovo programma di assistenza

Buenos Aires, 27 ago 13:52 - (Agenzia Nova) - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha confermato la ricezione di una richiesta formale da parte del governo dell'Argentina per un nuovo programma di ...

