Finalmente è il giorno di Ibra: tutto pronto per il suo arrivo a Milano (Di sabato 29 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic continua con il Milan: non si ferma l’avventura rossonera (la seconda) dopo un fantastico post-lockdown. L’attaccante svedese è atteso in mattinata a Milano, pronto ad aggregarsi ai suoi compagni dopo aver definito il suo rinnovo con il Diavolo. Ibra nel pomeriggio sui social ha annunciato il suo nuovo numero di maglia, sarà l’11 con la frase “Come ho detto, mi sto solo scaldando”. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 2021 a 7 milioni di euro a stagione. Zlatan dunque torna con il suo 11, come la sua prima esperienza quando in panchina sedeva Allegri. Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) August 28, 2020 Foto: twitter personale ... Leggi su alfredopedulla

