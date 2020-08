Coronavirus: record nuovi casi in Ucraina, 2.438 in 24 ore (Di venerdì 28 agosto 2020) MOSCA, 28 AGO - Sono 2.438 i nuovi casi di Covid-19 individuati in Ucraina nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato in un solo giorno nel Paese dall'inizio dell'epidemia. Sono 48 le persone ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi: 1.411. I morti sono 5. Ancora record di tamponi, oltre 94mila #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi in Italia: 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24… - Agenzia_Ansa : - PulitiElena : RT @fanpage: Miozzo (Cts) sulla riapertura delle scuole: “Mascherine non sono dannose per i bambini” - pietrogranero : Coronavirus, contagi record in India: oltre 77 mila positivi in 24 ore: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.411 nuovi casi e 5 decessi. Record di tamponi. Età media contagi 29 anni, solo 1 su 5 dall’estero Il Sole 24 ORE Covid-19, oggi nel Lazio si registrano 152 casi e un decesso

“Oggi nel Lazio si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (46%). È recor ...

Coronavirus, altri 152 casi nel Lazio. D’Amato: “Impennata evitabile con più controlli e responsabilità”

Non accenna a scendere la curva dei contagi nella regione Lazio. Anche oggi, infatti, sono 152 i casi, ed un altro decesso, registrati rispetto a ieri sul territorio. Di questi 102 sono a Roma e si co ...

“Oggi nel Lazio si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (46%). È recor ...Non accenna a scendere la curva dei contagi nella regione Lazio. Anche oggi, infatti, sono 152 i casi, ed un altro decesso, registrati rispetto a ieri sul territorio. Di questi 102 sono a Roma e si co ...