Borse caute. Piazza Affari corre sola (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari che guida il recupero in Europa, dove regna una maggiore cautela. Ad alimentare gli acquisti sulla borsa italiana contribuisce l’ottimo tono delle banche, dopo l’OK della BCE alla bad bank di MPS, e delle tlc, con TIM e Tiscali che volano sulle ali del progetto rete unica. Nel resto di Eurolandia domani la cautela, a fronte di dati macroeconomici che indicano un aggravamento delle condizioni economiche e con l’allargarsi dei contagi di coronavirus in vari Paesi del Continente (oltre 6.000 contagi in Francia). L’Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,192 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,84%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona ... Leggi su quifinanza

Tlc, via libera unanime maggioranza-governo a Tim-Cdp per rete unica

Sempre più vicina la possibilità che si realizzi una rete unica a banda ultralarga in Italia. Al termine di un vertice di maggioranza, al quale hanno partecipato importanti esponenti del governo, tenu ...

