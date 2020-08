Anticipazioni Daydreamer 31 agosto: Sanem dorme a casa di Can, Emre si infuria con Leyla (Di venerdì 28 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 31 agosto: cosa vedremo nella puntata di lunedì? Dopo tante incomprensioni, ci sarà finalmente un momento chiarificatore tra Sanem e Can. L’occasione sarà poco piacevole, poiché i due ragazzi rimarranno bloccati in ascensore; ma alla fine decideranno di rimanere buoni amici, ricominciando daccapo nel loro rapporto. Si avrà un ulteriore riavvicinamento tra loro, perché essendo stati “liberati” molto tardi, Can inviterà Sanem a passare la notte a casa sua! Protagonista delle 54° puntata sarà anche la “coppia” formata da Emre e Leyla. L’ex contabile della “Fikri Harika” accuserà la sua assistente di ... Leggi su pianetadonne.blog

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 28 agosto: Can riesce a convincere Sanem a tornare alla Fikri Harika; intanto Aylin progetta un nuovo perfido piano.

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14,45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 28 agosto: Can riesce a convincere Sanem a tornare alla Fikri Harika; intanto Aylin progetta un nuovo perfido piano.