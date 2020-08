A Bologna: Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi (Di venerdì 28 agosto 2020) Dal 29 agosto 2020 riparte l’attività espositiva a Palazzo Albergati di Bologna e prende il via l’attesissima mostra Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi: un insieme di 57 Capolavori che portano le firme di Monet e dei maggiori esponenti dell’Impressionismo francese – quali Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot, Boudin, Pissarro e Signac – tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi, noto nel mondo per essere la “casa dei grandi Impressionisti”. Un’anteprima assoluta dal ... Leggi su domanipress

