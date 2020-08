Zingaretti chiede a Di Maio di fare la legge elettorale per giustificare il Sì al referendum (Di giovedì 27 agosto 2020) Di fatto, con il suo estremo appello ad approvare la legge elettorale in commissione alla Camera, Nicola Zingaretti si mette nelle mani di Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Ma non è chiaro perché quello che si sarebbe dovuto fare con mesi e mesi a disposizione e non si è fatto dovrebbe essere possibile in una manciata di giorni. Tuttavia Zingaretti ha lanciato un Sos chiedendo un Salvagente che gli consentirebbe di spiegare ai tanti fautori del No che ci sono nel suo partito che il taglio dei parlamentari verrà accompagnato dal “correttivo” più importante, una nuova legge elettorale con sbarramento al 5 o al 4%. Ovviamente senza la minima garanzia che quel testo verrebbe poi confermato ... Leggi su linkiesta

