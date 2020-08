VIDEO | A Parma bimbo sottratto alla madre: “Mio figlio dal 14 agosto è scomparso nel vuoto” (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – “Da quando è stato strappato dalle mie mani, con un vero e proprio blitz delle forze dell’ordine, il 14 agosto, non ho più sue notizie. Mio figlio è come scomparso nel vuoto. Non so se mangia, se sta bene. Non so più niente di lui, ogni contatto è stato negato”. A parlare con l’agenzia Dire è P., la mamma di Parma, che era stata portata in una casa famiglia insieme al figlio a seguito di due CTU, che l’avevano definita ‘simbiotica’ e ‘con conflitto di lealtà’. A settembre si celebrerà l’udienza per l’unica denuncia non archiviata, quella degli abusi sul minore da parte del padre. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Parma Con "Hospitale" ritorna Parma Capitale: video installazione nella Crociera-simbolo - Foto Gazzetta di Parma E' tempo di "Settembre gastronomico": goloso, diffuso, solidale e... musicale - Video

Hospitale – Il futuro della memoria: inaugura il 5 settembre la più grande installazione di Parma 2020+21

